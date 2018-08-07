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محافظ سوهاج يوجه بإصلاح بالوعة صرف صحى بشارع ترعة باجا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:25 ص
محافظ سوهاج يوجه بإصلاح بالوعة صرف صحى بشارع ترعة باجا بالوعة الصرف الصحى
سوهاج – عمرو خلف
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كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية لحى شرق مدينة سوهاج بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح إحدى بالوعات الصرف الصحى، بشارع نصر الدين طوبار المتفرع من شارع ترعة باجا الشرقية بحى شرق مدينة سوهاج وشفط المياه، بعد انسداد البالوعة وتسرب مياه الصرف الصحى إلى الشارع.

 

 جاء ذلك فى استجابة سريعة من المحافظ لشكوى أحد المواطنين المقيمين بشارع نصر الدين طوبار، والذى قام بالتواصل مع المحافظ، حيث اشتكى من تسرب مياه الصرف الصحى من احدى البالوعات بالشارع بسبب انسداد البالوعة.

 

وأوضح صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق مدينة سوهاج، أنه بناء على تعليمات المحافظ تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والانتقال فورا إلى الشارع محل الشكوى، وتم تسليك البالوعة وتغطيتها، وشفط المياه من الشارع وتمهيده، وإزالة اسباب الشكوى.

 

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج استمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وقراها، وتم الانتهاء من إنشاء 4 بوابات لمداخل القرى، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بقرى وشوارع مركز ومدينة البلينا، مشددا على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة بالشوارع والرئيسية والفرعية والعمل على راحة المواطنين.

 

ومن جانبه أوضح عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملات نظافة وتجميل مكبرة بنطاق المركز، حيث تمت أعمال الدهانات على جانبى الطرق الرئيسية والفرعية، وتركيب البلدورات بالطريق السريع، وطريق البلينا عرابة أبيدوس السياحى، بالإضافة إلى أحواض الزينة على الطريق، وتم رفع التراكمات من المدينة والقرى، ورفع كفاءة شارع البحر الأعظم، ونظافة المدخل الجنوبى ناحية كمين الكسرة، وتمهيد الطرق بدائرة المركز، وإنارة الشوارع، ودهان أكشاك الكهرباء، كما تم دهان النيوجرسى على طريق مصر أسوان الزراعى بداية من البلينا وحتى قرية برديس، وتم القيام بأعمال التجميل وإقامة البوابات بمداخل قرى "أولاد عليو – عرابة أبيدوس – بنى حميل – برديس"، وجار عمل المتابعة بصفة دورية.


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