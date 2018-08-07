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محافظ القليوبية يضع حجر أساس محطة مياه شرب شبلنجة بتكلفة 100 مليون جنيه

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:29 ص
محافظ القليوبية يضع حجر أساس محطة مياه شرب شبلنجة بتكلفة 100 مليون جنيه محافظ القليوبية يضع حجر أساس محطة مياه شرب شبلنجة
القليوبية إبراهيم سالم
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وضع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، حجر أساس محطة مياه الشرب بشبلنجة مركز بنها بالقليوبية، بطاقة إنتاجية 1782 متر مكعب فى اليوم أى ما يعادل 200 لتر فى الثانية الواحدة، وبتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون جنيه.

 
وتغذى المحطة قرية شبلنجة وقرى مجاورة لها، على أن يتم الافتتاح النهائى للمحطة خلال عام فى 1 أغسطس 2019، حيث تقام المحطة على فدان و4 قيراط، بحضور عضوى مجلس النواب عن مركز بنها اللواء مجدى سيف وجمال كوش.
 
 
وأكد المحافظ، على ضرورة التأكد من سلامة العمل بالمحطة لحين الانتهاء من كافة الأعمال بها، مشيرا إلى أنه تم اعتماد الدفعة الأولى من مستحقات الشركة المنفذة للمشروع.
 
 
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