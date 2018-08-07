محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بتكلفة 225 مليون جنيه فى بنها وطوخ

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم، عددا من المشروعات القومية في عدد من المجالات تبلغ قيمتها 225 مليون جنيه، حيث بدأ الجولة بوضع حجر اساس مدرسة بلتان الرسمية لغات بمركز طوخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه على مساحة 5000 ألف متر مكعب وسيتم الانتهاء منها وتسليمها في 7/5/2019، وسيتم خفض الكثافة الطلابية بالفصول بعد إنشاء المدرسة إلى 35 طالبا.

كما وضع المحافظ، حجر اساس مدرسة حمدى أبو العينين الرسمية بالسيفا بمركز طوخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه على مساحة 1300 متر وتبرع بالأرض المستشار حمدي أبو العينين، وسيتم الإنتهاء منها وتسليمها في 15/6/2019.

كما وضع حجر اساس مدرسة عزبة الكلايلة ابتدائى بطوخ بتكلفة 5.5 مليون جنيه وتبرع بالأرض المواطن السيد أبو العينين وسيتم الإنتهاء منها وتسليمها في 15/5/2019، ووضع حجر اساس مدرسة كفر الجمال الرسمية لغات بطوخ بتكلفة 4.5 مليون جنيه وتبرعت جمعية تنمية المجتمع المحلي بالأرض المنشأ عليها المدرسة وسيتم الإنتهاء منها وتسليمها في 15/5/2019.

وحرص محافظ القليوبية على مشاركة المتبرعين له في وضع حجر الأساس تقديرا لدورهم الفعال في تنمية المجتمع والمشاركة المجتمعية للنهوض بمستوي التعليم بالقرى والمناطق التي تحتاج لإقامة توسعات بالمدارس.

كما تفقد محافظ القليوبية، توسعات محطة مياه العبادلة والتي تعمل بطاقة 69 ألف م3/ يوم لتصبح الطاقة الإجمالية بعد التوسعات 138 ألف م3/يوم بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

كما قام، بوضع حجر الأساس لمحطة مياه شبلنجة بمركز بنها بطاقة 17.840 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه على مساحة 1.4 فدان وتم إعتماد التمويل والرسومات الهندسية وستغطي قرية شبلنجه بالكامل.