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محافظ القليوبية: تسليم 21418 بطاقة تموين ذكية للمواطنين

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:08 ص
محافظ القليوبية: تسليم 21418 بطاقة تموين ذكية للمواطنين بطاقات تموين -ارشيفية
القليوبية نيفين طه - إبراهيم سالم
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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ، أن مديرية التموين قامت بتسليم  21418  بطاقة تموين ذكية بجميع الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد عشماوى فى بيان له ، أن إدارة تموين بندر بنها قد استملت 594 بطاقة وإدارة تموين مركز بنها 2384 بطاقة وإدارة تموين كفر شكر 757 بطاقة وإدارة تموين طوخ 2044 بطاقه وإدارة تموين قها 585 بطاقة وإدارة تموين بندر قليوب 390 بطاقه وإدارة تموين مركز قليوب 1835 بطاقة وإدارة تموين شبين القناطر 3218 بطاقة وإدارة تموين القناطر الخيرية 1693 بطاقة وإدارة تموين الخانكة 3058 بطاقة وإدارة تموين حى شرق شبرا الخيمة 2024 بطاقة وإدارة تموين وسط شبرا الخيمة 1708 بطاقة وإدارة تموين حى غرب شبرا الخيمة 1133 بطاقة.

وشدد المحافظ على مديرية التموين بضرورة تشكيل لجان للمرور على المكاتب التموينية للتأكد من تطبيق المنظومة الحديثة للبطاقات التموينية وإنتظام سير العمل داخل الإدارات التموينية والوقوف على المشكلات التى تواجه المواطنين وإيجاد الحلول الفورية لها ، مؤكدا أن الهدف من تطبيق المنظومة الحديثه للبطاقات التموينية هو الإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية تيسيراً عليهم للحصول على السلع مقابل ما تخصصه الدولة من أموال الدعم ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

 

 

 


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