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محافظ الشرقية : تنفيذ 98% من مشروع الغاز الطبيعى بمدينة مشتول السوق

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:59 م
محافظ الشرقية : تنفيذ 98% من مشروع الغاز الطبيعى بمدينة مشتول السوق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لأربع قطاعات بمشتول السوق ، بنسبة تنفيذ وصلت بنسبة 98 % ، وجاري تنفيذ الخط الرئيسي للغاز الطبيعى للغاز بطول 2500 متر، وتم الإنتهاء من تنفيذ خط قرية نبتيت بطول 1700 مترا ، وعدد 5 عديات على الترع والمصارف المتعارضة مع خط الغاز ، وتم تنفيذ وحدة تخفيض "منظم " لضخ الغاز الطبيعى .

وأوضح ، أنه قام عدد 2600 فرد من أهالى المدينة بالإشتراك للحصول على خدمة الغاز الطبيعى ، وتم توصيل الغاز الطبيعى لمنازل 500 عميل كمرحلة أولى ، مشيراً إلى أنه من المقرر انشاء محطة للغاز الطبيعى بمركز ومدينة مشتول السوق لخدمة أهالى المركز ، بالإضافة إلى توصيل الخدمة إلى مركز منيا القمح .

وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوعية المواطنين أهمية التعاقد مع شركات الغاز الطبيعى للحصول على الخدمة لتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانات البوتجاز والقضاء على ظاهرة احتكار التجار لإسطوانات البوتجاز.

 

 


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