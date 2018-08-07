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محافظ الشرقية : انشاء إدارة للتراث الحضارى لحماية الآثار بالمحافظة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:54 م
محافظ الشرقية : انشاء إدارة للتراث الحضارى لحماية الآثار بالمحافظة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قراراً بإنشاء تقسيم تنظيمي بديوان عام المحافظة تحت مسمى "إدارة التراث الحضارية " لتقوم بالحفاظ على التراث الحضاري وحماية الأماكن التراثية ومنع الإعتداء عليها والعمل على التنمية المستدامة للمناطق التراثية بالمحافظة.

وأشار إلى أن مهام الإدارة التنسيق بين الجهات المعنية "وزارة الأثار – وزارة الثقافة – الجهاز القومي للتنسيق الحضاري " ، للعمل على تنشيط السياحة التراثية وكذلك الإعداد و المساهمة في تنفيذ برامج التوعية للتراث وتفعيل  دور المجتمع المدني للحفاظ على الأماكن التراثية والمساهمة في إعداد قواعد بيانات عن الأماكن الخاصة بالتراث الحضاري و الرقابة الهندسية على الوحدات التراثية و الإشراف على الترميم و إعادة الإستخدام .

ومن جانبها ، أوضحت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة التراث الحضاري بالمحافظة أنه تم معاينة مسجد عبد العزيز رضوان الأثري بمدينة الزقازيق  بحضور الدكتور محمد طنان مدير عام أثار الوجه البحري وسيناء والدكتور مصطفى شوقي مدير عام أثار الشرقية للوقوف على حالته الإنشائية والمعمارية لإستكمال أعمال الترميم ورفع الكفاءة للحفاظ على المبنى التراثي.

يذكر أن المسجد يقع في البر الشرقي لخط السكة الحديد المتجه من الزقازيق إلى أبو كبير في شارع النقراشي بالزقازيق وهو يتوسط المسافة بين محطة السكة الحديد ومسجد أبو خليل ويتبع تخطيط هذا المسجد تراث المساجد التي تتكون من بيت صلاة بدون صحن مكشوف يتوسط سقفه شخشيخة وأهم ما يميز هذا المسجد وجود سور يلتف حوله من الجهتين الشمالية الغربية و الشمالية الشرقية  ويحتوي على قبة ضريحية بداخلها قبرين عليها تركيبتين رخاميتين وهما للمنشئ عبد العزيز بك رضوان و ابن اخيه علي بك رضوان وتعتبر هذه الظاهرة الأولى من نوعها في المنطقة وهو إحتواء القبة الضريحية على مدفنين وللمسجد أربع واجهات وهى الوجهه الشمالية والغربية والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية التي يوجد بها المصلى الملحق.

 

 


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