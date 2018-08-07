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محافظ السويس يتابع نسب إنجاز منظومة النظافة الجديدة بالمحافظة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:51 م
محافظ السويس يتابع نسب إنجاز منظومة النظافة الجديدة بالمحافظة اللواء أحمد حامد محافظ السويس
السويس- سيد نون
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عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس ، اجتماعا لمتابعة أداء منظومة النظافة الجديدة ومناقشة تقاريرالأحياء وجهاز النظافة لأعمال النظافة وتوزيع القوي البشرية والمعدات ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال حسب برنامج منظومة النظافة الجديدة .

وفي بداية المؤتمر عرضت مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة نسب التنفيذ للأعمال لكل حي ومنطقة وتوزيع العمالة حسب القطاعات والمربعات وبيان جدول النظافة .

وخلال الأجتماع كلف المحافظ جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة لتوفير العمالة المطلوبة للعمل بجهاز التجميل والنظافة .

 كما عرض مدير الشئون الفنية بالجهاز تقرير عن المعدات والسيارات الصالحة والمعدات التي تحتاج الي إصلاح وصيانة وجدول الصيانة لها

وشدد المحافظ، علي سرعة إصلاح وصيانة المعدات وتوزيعها علي الاحياء والقطاعات للمساهمة في أعمال النظافة ورفع المخلفات والتنسيق مع الأحياء لأصلاح معدات الأحياء سواء جرارات أوسيارات كسح وتشغيلها بمنظومة النظافة ، والتأكيد علي وضع خطة لتدريب القوي البشرية علي المعدات والسيارات.

وفي نهاية الاجتماع عرضت مديرة ادارة التشغيل التجاري خطة زمنية لتطوير ادارة التشغيل التجاري وعملها والاحتياجات والمعدات والسيارات واسلوب العمل وتطويره ونسبة التشغيل وزيادة الايرادات وكيفية التخلص من المخلفات.

وأكد حامد علي مديرة ادارة التشغيل التجاري  بعمل مطبوعات للدعاية لخدمات النشاط التجاري ومراجعة العقود واضافة انشطة أخري تزيد من الايرادات .

حضرالاجتماع كلا من رؤساء الاحياء والتجميل والنظافة والتخطيط والمتابعة ومديري المالية والادارية والرقابة والمتابعة والازمات والمتابعة الميدانية ومركز المعلومات والمكتب الفني وتشغيل الشباب والمجالس .

 

 

 


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