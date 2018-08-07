محافظ الدقهلية يودع حجاج الجمعيات الأهلية ويطالبهم بالدعاء لمصر

الدقهلية - شريف الديب

ودع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حجاج الجمعيات الأهلية أبناء الدقهلية المتجهة إلى الأراضى المقدسة، لأداء فريضه الحج هذا العام 2018.

وانتقل الشعراوي، الى مقر الصالة المغطاة بالإستاد الرياضي بالمنصورة والتقى بتجمعات الفوج الاخير لحجاج الجمعيات، بحضور الأحمدي الوكيل، وكيل وزاره التضامن الاجتماعي، مسئولي قطاع الجمعيات بالمديرية، مقدماً التهنئة لجموع الحجاج بهذه الرحلة المقدسة مطالبهم بالدعاء لمصر ان يرعاها ويحفظها من كل شر.

وشدد المحافظ، على أعضاء اللجنة المشرفة المرافقة لبعثه الحج بالدقهلية بالحرص التام على توفير كافة أوجه الدعم وتقديم الخدمات للحجاج، وسرعة التجاوب مع أى مشكلات طارئة فورا، بالتنسيق التام مع الأجهزة المختصة بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أهميه تقديم الرعاية الصحية والطبية لحالات المرضى وتوفير الأدوية اللازمة لهم.