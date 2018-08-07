محافظ الدقهلية : رفع 1384 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات فى حملات مكبرة

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، رفع 1384 طن تراكمات قمامه وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن فى نطاق حي شرق، المنصورة، السنبلاوين، شربين، بلقاس، دكرنس، محلة دمنه، الجمالية، منيه النصر، نبروه بنى عبيد، الكردي ،حي غرب في حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، في إطار استمرار اعمال تنفيذ الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن الكميات التي تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار اليها شملت 151 طن بنطاق حي شرق المنصورة، 240 طن بمركز ومدينة المنصورة، 164 طن بمركز ومدينه السنبلاوين، 120 طن بمركز ومدينه شربين، 100 طن بمركز ومدينة بلقاس، 119 طن بمركز ومدينة دكرنس، 25 طن بمدينة محله دمنة، 58 طن بمركز ومدينه الجمالية، 77 طن بمركز ومدينة منيه النصر، 115 طن بمركز ومدينة نبروه، 30 طن بمركز ومدينة بنى عبيد، 20 طن بمدينة الكردي، 165 طن حي غرب.

وثمن الشعراوي، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للمتابعة المستمرة والعمل علي قدم وساق وتكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات بهدف تحسين مستوي النظافة وتقديم أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية استمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيراً الى ضرورة رفع تقارير يوميه بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التي تم رفعها، مؤكداً على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية في هذا المجال الحيوي الهام الذى يمس حاجه يوميه دائمه للمواطنين وبهدف الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.