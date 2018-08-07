محافظ أسيوط: إقبال كبير على إضافة المواليد لبطاقات التموين بالقرى والمراكز

أسيوط ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على وصول الدعم لمستحقيه خاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، مشيراً إلى وصول توجيه وزارى رقم 22 لسنة 2018 خاص بإعفاء كل من (العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير المؤمن عليها والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل والعاطلين عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأمينى)، من تقديم البحث الاجتماعى عند التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلى بطاقتهم التموينية السارية صحيحة البيانات؛ وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى لمحدودى الدخل وتفعيلاً لبرامج الحكومة.

وأشار المحافظ – فى تصريحات صحفية له اليوم – إلى التنسيق مع وزارة التموين ومسئوليها بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات وإزالة كافة العقبات التى قد تواجه المواطنين فى الحصول على السلع الغذائية المقررة من خلال بطاقة التموين الذكية وفتح جميع مكاتب التموين ووحدات التضامن الاجتماعى لاستقبال المواطنين واستيعاب الاعداد الكبيرة من المواطنين وتخفيف الإجراءات فى تسجيل البيانات المطلوبة مؤكدا أن وزارة التموين ستقوم بإرسال بيانات هذه الفئات المستحقة والتى تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية إلى وزارة التضامن الاجتماعى للتحقق من صحة بياناتهم مركزيا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية من خلال قاعدة البيانات الموحدة وفى حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية، أما فى حالة ثبوت عدم صحة البيانات فسيتم طلب تصحيحها على الفور وإلا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.

وأضاف سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبد الجليل النجار أنه جارى تلقى طلبات إضافة المواليد الجدد بمكاتب التموين على مستوى المحافظة لمدة 3 أشهر على أن لا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين 3 أفراد لافتا إلى ان قرار وزير التموين تضمن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجديدة ومن أصحاب البطاقات التموينية وهم المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذى ليس لهم عائل أو دخل ثابت والعمالة الموسمية المؤقتة ويشمل القرار أن المواليد الجدد الذين سيتم إضافتهم على البطاقات هم مواليد من 1/1 /2006 وحتى 31/12/2015 كما تضمن القرار إضافة المواليد لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه وكذلك العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه.