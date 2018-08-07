مباحث التموين بالأقصر تحرر 525 قضية متنوعة خلال استعدادها لعيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مباحث التموين بمحافظة الأقصر، عددا من الحملات التفتيشية المكبرة لضبط الأسواق وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، وذلك حسب بيان صحفى للمحافظة.

ومن جانبه، قال العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين، إن الحملات التفتيشية، أسفرت عن تحرير 525 قضية متنوعة تتضمن 22 قضية سلع منتهية الصلاحية، و136 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و29 قضية فى مجال التراخيص، و251 قضية عدم وجود الشهادات الصحية، و12 قضية عدم ممارسة النشاط فى مواعيد العمل الرسمية، و4 قضايا تجميع 13 طنا و10 كيلو جرامات دقيق بلدى، و46 قضية مضبوطات بدون فواتير، وقضية تجميع 138 كيلو جرام سكر تموينى، و3 قضايا سكر تموينى ناقص الوزن، و5 قضايا توقف مخابز عن الإنتاج، وقضية عدم الاحتفاظ بالسجل التجارى، وقضيتين تجميع 105 بطاقات تموينية، و3 قضايا تجميع 60 لتر مواد بترولية، وقضية تجميع أسطوانات الغاز المنزلية، وقضية بيع 131 أسطوانة منزلية بأعلى من السعر المقرر، و7 قضايا للذبح خارج المجزر الحكومى، بإجمالى 15,309 طن مضبوطات متنوعة و 132 أسطوانة منزلية و105 بطاقات تموينية .

وأضاف العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين، أن الحملات مستمرة حتي عيد الأضحي المبارك لضبط الأسواق، وذلك فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق بكافة المراكز والمدن.