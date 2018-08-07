video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث التموين بالأقصر تحرر 525 قضية متنوعة خلال استعدادها لعيد الأضحى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:48 ص
مباحث التموين بالأقصر تحرر 525 قضية متنوعة خلال استعدادها لعيد الأضحى حملة تموينية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

شنت مباحث التموين بمحافظة الأقصر، عددا من الحملات التفتيشية المكبرة لضبط الأسواق وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، وذلك حسب بيان صحفى للمحافظة.

ومن جانبه، قال العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين، إن الحملات التفتيشية، أسفرت عن تحرير 525 قضية متنوعة تتضمن 22 قضية سلع منتهية الصلاحية، و136 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و29 قضية فى مجال التراخيص، و251 قضية عدم وجود الشهادات الصحية، و12 قضية عدم ممارسة النشاط فى مواعيد العمل الرسمية، و4 قضايا تجميع 13 طنا و10 كيلو جرامات دقيق بلدى، و46 قضية مضبوطات بدون فواتير، وقضية تجميع 138 كيلو جرام سكر تموينى، و3 قضايا سكر تموينى ناقص الوزن، و5 قضايا توقف مخابز عن الإنتاج، وقضية عدم الاحتفاظ بالسجل التجارى، وقضيتين تجميع 105 بطاقات تموينية، و3 قضايا تجميع 60 لتر مواد بترولية، وقضية تجميع أسطوانات الغاز المنزلية، وقضية بيع 131 أسطوانة منزلية بأعلى من السعر المقرر، و7 قضايا للذبح خارج المجزر الحكومى، بإجمالى 15,309 طن مضبوطات متنوعة و 132 أسطوانة منزلية و105 بطاقات تموينية .

وأضاف العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين، أن الحملات مستمرة حتي عيد الأضحي المبارك لضبط الأسواق، وذلك فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق بكافة المراكز والمدن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. توافد أهالى الأقصر لتسجيل مواليدهم بالتموين لليوم السادس

الاقصر

اخبار الاقصر

حملات تموينية بالاقصر

اخبار مصر

مباحث التموين بالاقصر

اخبار المحافظات

استعدادات عيد الاضحي المبارك




لا تفوتك
وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة