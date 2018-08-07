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مؤسسة عالمية تؤكد على التبعات الكارثية لهبوط الليرة التركية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:10 م
مؤسسة عالمية تؤكد على التبعات الكارثية لهبوط الليرة التركية الليرة التركية
وكالات الأنباء
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نبّه بنك الاستثمار جولدمان ساكس من أن مزيدا من التراجع فى الليرة التركية إلى 7.1 مقابل الدولار، قد يمحو بدرجة كبيرة فائض رؤوس أموال بنوك البلاد. 

ورجحت مذكرة لمحللى البنك، أن كل تراجع بنسبة 10 % بالليرة يؤثر على مستويات رؤوس أموال البنوك بواقع 50 نقطة أساس فى المتوسط.

وبحسب الحسابات، فإن تراجع العملة 12 فى المئة منذ يونيو قد جعل مستويات رأسمال بنك "يابى كريدى" هى الأضعف بين جميع البنوك التركية الرئيسية، فضلا عن محو المزايا الباقية لإصدار حقوق أجراه البنك فى الفترة الأخيرة، وفق ما نقلت رويترز.

وذكر محللو غولدمان أن "التراجع التدريجى لليرة قد يزيد بواعث القلق إزاء رؤوس أموال البنوك، لاسيما البنوك ذات مستويات رؤوس الأموال المنخفضة".

 


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