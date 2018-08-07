لطلاب المرحلة الثالثة.. حتى لا تتعرض للنصب هذه المعاهد الخاصة المعتمدة

ينشر "اليوم السابع"، قائمة بالمعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق التى بدأت تنسيقها اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الخميس المقبل؛ حتى لا يتعرض طلاب المرحلة لأعمال النصب من الكيانات التعليمية الوهمية والمعاهد غير المعتمدة.

المعهد العالي للدراسات التعاونية و الادارية بالمنيرة.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي.

معهد العباسية للحاسبات الآلية و العلوم التجارية.

معهد الادارة و السكرتارية و الحاسب الآلى التابع لكلية البنات القبطية.

معهد الادارة و السكرتارية التابع لكلية رمسيس البنات.

معهد المعارف العالى للغات و الترجمة بالزيتون.

المعهد العالي للتعاون و الارشاد الزراعي بشبرا الخيمة.

المعهد العالي للحاسبات و نظم المعلومات الادارية و علوم الادارة بشبرا الخيمة.

المعهد العالي للغات بمصر الجديدة.

المعهد المصرى العالي للسياحة و الفنادق بمصر الجديدة.

المعهد العالي لتكنوجيا البصريات بمصر الجديدة.

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهره – مدينه نصر.

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى.

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر.

المعهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الادارية بالمقطم.

المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

المعهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الادارية بالمقطم.

المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

معهد الجزيرة العالي للاعلام الاتصال بالمقطم.

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

المعهد العالى للادارة والسكرتارية بمصر القديمة.

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة.

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي.

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

الاكاديمية الحدثية لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادراة بالمعادي.

المعهد العالي للهندسة المدينة والمعمارية بـ 15 مايو.

المعهد العالي للعلوم الادارية بالقطامية.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.

معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا.

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

المعهد العالي للسياحية والفنادق وبالاسماعيلية(ايجوث).

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

معهد العبور العالي للادارة والحاسب ونظم المعلومات.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بيلبيس.

المعهد العالي للهندسة بيلبيس.

المعهد العالي للهندسة بالشروق.

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مدينه الشروق.

المعهد العالي للاعلام – مدينة الشروق.

المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس.

معهد العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة.

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة.

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.

المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول.

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول.

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الأول.

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول.

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع 6 أكتوبر.

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مطروح.

معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت.

معهد المدينة العالي للادارة والتكنولوجيا بشبرامنت.

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت.

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بسقارة - المريوطية.

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بسقارة - المريوطية.

معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والادارة بسقارة - المريوطية

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات – طريق سقارة الهرم.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

المعهد الفني للموضة شامبر سانديكال.

معهد هندسة وتكنولوجيا معلومات الطيران بإمبابة.

معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء

المعهد العالي للعلوم الإدارية بطموه.

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ب6 أكتوبر.

المعهد العالي للإعلام و فنون الاتصال ب6 أكتوبر.

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد والبيئة بمدينة 6 أكتوبر.

المعهد العالي للغات ب 6 أكتوبر.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ 6 أكتوبر.

المعهد العالي لعلوم الحاسب و نظم المعلومات ب 6 أكتوبر.

لمعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام بـ 6 أكتوبر.

المعهد العالي للفنون التطبيقية ب 6 أكتوبر.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

المعهد العالي للسياحة والفنادق ب 6 أكتوبر.

أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا ب 6 أكتوبر.

المعهد الكندي العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

المعهد الكندي العالي للادارة بـ 6 أكتوبر.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية.

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية.

المعهد العالي لإدارة المنسات الصناعية بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الادارة بطنطا.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا - البحيرة.

المعهد العالي للعلوم الادارية المتقدمة والحاسبات بابي المطامير.

المعهد العالي للهندسة والاتكنولوجيا بطنطا.

المعهد المصرى لاكاديمية الاسكندرية للادارة والمحاسبة.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسكندرية (ايجوث).

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالاسكندرية.

معهد الأسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

معهد الاسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة.

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير.

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير.

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية.

المعهد العالي للدارسات الأدبية بكنج مريوط.

المعهد العالي للسياحة و الفنادق بكنج مريوط.

المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط.

معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

المعهد الفني للتمريض بالجونة.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

المعهد العالي للعلوم التجارية و الحاسب الآلي بالعريش.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالعريش.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا.

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر.

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس.

المعهد العالي للخدمة الأجتماعية بالمنصورة.

معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة.

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة ( قولونجيل).

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة (قولونجيل).

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

المعهد العالي للغات بالمنصورة.

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة.

المعهد العالي الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

المعهد العالي للادارة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

المعهد العالي للتعاون والارشاد الزراعي بأسيوط.

المعهد العالي للخدمة الالجتماعية بسوهاج.

المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج.

المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان ( فرع قنا ).

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر ( ايجوث).

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر ( ايجوث).

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجية ببرج العرب.

الأكاديمية المصرية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

المعهد العالي للدراسات الإسلامية.