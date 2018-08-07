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قوات سوريا الديمقراطية: المحادثات مع النظام لا تشمل الملف الأمنى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:29 م
قوات سوريا الديمقراطية: المحادثات مع النظام لا تشمل الملف الأمنى قوات سوريا الديمقراطية ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية إلهام أحمد إن هناك محادثات جارية مع حكومة دمشق ضمن إطار مفاوضات جنيف المدعومة من قبل التحالف الدولى.

وأكدت إلهام - فى تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مناقشات دمشق أفضت إلى إنشاء لجنة لمناقشة نظام الإدارة المحلية والذاتية، مشيرة إلى أن الملف الأمنى غير مطروح فى المرحلة الحالية.

وجددت المطالبة باللامركزية بصلاحيات كاملة، إذ أن إجراء الانتخابات المحلية التى دعا إليها الرئيس السورى بشار الأسد منتصف الشهر المقبل لن تكون فى مصلحة أبناء المنطقة.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مناطق فى شمالى وشرقى سوريا.

 


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