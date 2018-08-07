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فيديو.. السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان رفضهما تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:35 م
فيديو.. السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان رفضهما تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي
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استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يزور مصر برفقة عدد من كبار المسئولين الإماراتيين.

 

 وأوضح السفير بسام راضي أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما استعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية بما يهدد استقرار وأمن شعوبها.

 
وأعرب الجانبان عن دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مشددين على أهمية تضافر الجهود لدعم سيادة الدول على أراضيها، والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها، وصون مقدرات شعوبها ومصالحها العليا.

 


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عبد الفتاح السيسي

محمد بن زايد

ولي عهد أبو ظبي




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