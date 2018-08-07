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فيديو..الداخلية تداهم مصنع غير مرخص وتضبط 56 طن زيوت فاسدة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:19 م
فيديو..الداخلية تداهم مصنع غير مرخص وتضبط 56 طن زيوت فاسدة زيوت فاسدة
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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ينشر "اليوم السابع" فيديو يبرز نجاح مباحث شرطة التموين بالإسكندرية فى ضبط مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج وتعبئة زيت الطعام السابق استخدامه.

و أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام " إسلام. م "  صاحب مصنع غير مرخص لتعبئة زيت الطعام فى العامرية بتجميع زيوت الطعام السابق إستعمالها والغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وإضافة مواد كيميائية محظور إستخدامها لترسيب الشوائب وتنقيتها ظاهرياً لتبدو كالزيوت الجديدة الصالحة للإستهلاك الآدمى ، وإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق والمطاعم الشعبية، فتم ضبط المتهم و56 طن زيوت.

 

 

 

 

 

 

 


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