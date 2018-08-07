فيديو..الداخلية تداهم مصنع غير مرخص وتضبط 56 طن زيوت فاسدة

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

ينشر "اليوم السابع" فيديو يبرز نجاح مباحث شرطة التموين بالإسكندرية فى ضبط مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج وتعبئة زيت الطعام السابق استخدامه.

و أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام " إسلام. م " صاحب مصنع غير مرخص لتعبئة زيت الطعام فى العامرية بتجميع زيوت الطعام السابق إستعمالها والغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وإضافة مواد كيميائية محظور إستخدامها لترسيب الشوائب وتنقيتها ظاهرياً لتبدو كالزيوت الجديدة الصالحة للإستهلاك الآدمى ، وإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق والمطاعم الشعبية، فتم ضبط المتهم و56 طن زيوت.