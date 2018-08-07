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فيديو.. إحباط تهريب 58 قطعة أثرية نادرة بحوزة مهربين فى الجيزة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:11 م
فيديو.. إحباط تهريب 58 قطعة أثرية نادرة بحوزة مهربين فى الجيزة المتهمون عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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ينشر "اليوم السابع" فيديو يبرز نجاح الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى ضبط أربعة أشخاص بالجيزة، بحوزتهم 58 قطعة أثرية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار للحفاظ على ثروات البلاد وضبط تجار وحائزى القطع الآثرية ومرتكبى جرائم الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

 

أكدت تحريات الإدارة قيام "علاء الدين . م" مهندس وآخرين بحيازة بعض القطع الآثرية بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بقصد الإتجار .

 

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من مباحث الإدارة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، إستهدفت المتهمين وضبطتهم وبحوزتهم 58 قطعة أثرية.


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