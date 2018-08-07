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فرنسية تحرق جثمان زوجها المغربى بمدينة ليموج بعد صدور حكم قضائى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:06 ص
فرنسية تحرق جثمان زوجها المغربى بمدينة ليموج بعد صدور حكم قضائى محكمة فرنسية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قال موقع "اتش 24" الفرنسى، إن مدينة ليموج الفرنسية نفذت حكم حرق جثة المهاجر المغربى حسن النبيرى، المتزوج بفرنسية، والذى توفى قبل أيام بعد تعرضه للسعة حشرة سامة.

وتمت العملية بعد حكم قضائى نهائى، صدر الخميس الماضى، بتسليم جثة المهاجر المتوفى لزوجته الفرنسية المسيحية الكاثوليكية بهدف إحراقها كأحد الطقوس الدينية.

وكانت عائلة الراحل راسلت ملك المغرب محمد السادس، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ومسئولين فى الحكومة المغربية، من أجل التدخل لمنع إحراق جثة ابنها.

والجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة بوردو الفرنسية، كانت قد حكمت بتسليم جثة مهاجر مغربى إلى زوجته الفرنسية، التى قررت حرقها وفقا لمعتقداتها الدينية.


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