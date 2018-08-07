فرنسا ترفع حالة التأهب "للون البرتقالى" فى 66 منطقة لارتفاع درجات الحرارة

كتب: أحمد علوى

قالت صحيفة "أم 6 إينفو" الفرنسية، إن درجات الحرارة العالية والتى تواصل ارتفاعها دفعت السلطات الفرنسية لرفع التأهب فى 66 منطقة، ورفع التحذير من اللون البرتقالى.

وأوضحت الصحيفة ان التحذير باللون البرتقالى يشير إلى حالة تأهب قصوى لوجود خطر بدرجة عالية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، إنه على الرغم من رفع التأهب والتحذير إلا أنه من المتوقع بشكل كبير أن يكون اليوم الثلاثاء، هو نهاية الموجة الشديدة من الحر وستصل درحات الحرارة إلى 40 درجة.

يذكر أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب فى انقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء فى مدينة نيس (جنوب).