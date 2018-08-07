عضو بلجنة القوى العاملة بالبرلمان يطالب بغلق المحلات فى العاشرة مساءً

كتب محمود حسين

طالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بدراسة قرار غلق المحلات بعد الساعة العاشرة مساء.

وقال "عبد الفتاح"، لـ"اليوم السابع"، إنه يناشد الحكومة بأن تدرس موضوع غلق المحلات بعد الساعة 10 مساءً، مؤكدا أن ذلك سيوفر طاقة ويخفف الضغط على الكهرباء واستخدام المياه وبالتالى سيكون هناك ترشيد فى الاستخدام، كما سيقلل من التكدس المرورى.

وتابع: "لازم الحكومة يكون عندها حلول خارج الصندوق، المشاكل تحتاج إلى قرارات جريئة، ويجب أن يتم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة".

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه بعدما أعلنت الحكومة عن دراسة مقترح بتقليص أيام العمل وزيادة أيام الإجازات لابد أن تدرس قرار غلق المحلات فى وقت مبكر ليلا، موضحا أن القرارين فى حال اعتمادهما سيساعدان على تخفيف الازدحام المرورى وتوفير الطاقة.