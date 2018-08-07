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عامل ونجله يقتلان جارهما بسبب معاتبته لهما على إلقاء القمامة أمام منزله

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:32 م
عامل ونجله يقتلان جارهما بسبب معاتبته لهما على إلقاء القمامة أمام منزله اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
القليوبية - نيفين طه
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إنهال عامل ونجله على جارهما، بشومة، اليوم الثلاثاء، ولم يتركاه إلا جثة هامدة في قليوب، بسبب معاتبته لهما على إلقائهما القمامة أمام منزله.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إشارة من المستشفى بوصول المجني عليه "ج. ع" 55 سنة، عامل، جثة هامدة إثر عدة إصابات بالرأس، ونقلت الجثة إلى مسشتفى قليوب العام، وألقى القبض على أحد المتهمين، وجارى ضبط الآخر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات المقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم قليوب، أن المتهمين هما كل من "ع." 50 سنة، عامل، هارب ونجله "م."  27 سنة، عامل، وأنهما تعديا على المجنى عليه بـعصا خشبية بسبب معاتبته لهما على إلقائهما قمامة أمام منزله.

وجرى إلقاء القبض على المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف أن والده قام بالتعدي على المجنى عليه بـعصا خشبية على رأسه، التى أودت بحياته.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وتكليف أجهزة الأمن بضبط المتهم الهارب.

 

 


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