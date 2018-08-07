عاطل يذبح طفلة عمرها 4 سنوات لسرقة "حلقها" فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

شهدت عزبة أبو السيد الجبل، التابعة لقرية أم عزام، بمركز ومدينة القصاصين الجديدة فى محافظة الإسماعيلية، واقعه قتل بشعة عندما تجرد عاطل يدعي "م. ا.ا" من مشاعرة الانسانية، وقام بإستدراج طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من أمام منزلها إلى أحدى الزراعات لسرقة قرطها الذهبي، وقام بذبحها بطريقة بشعة، أثارت ثورة غضب كبيرة فى الإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود عاشور، مساعد مدير الأمن، يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه، بالقبض على المتهم "م. ا.ا"، عاطل ومقيم عزبة أبو السيد الجبل، التابعة لقرية أم عزام، بمركز ومدينة القصاصين، وشهرتة محمود كشافات، بعد قيامه بذبح الطفلة نور عزت سالم الشافعى 4 سنوات، لسرقة قرطها الذهبي.

تم إيداع جثة الطفلة بمشرحة مستشفى القصاصين المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.