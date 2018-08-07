video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 40 دراجة نارية بدون لوحات خلال حملة مرورية فى الغربية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:51 م
ضبط 40 دراجة نارية بدون لوحات خلال حملة مرورية فى الغربية حملة مرورية - ارشيفية
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق
 
شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة بتوجيهات اللواء طارق حسونه مدير الأمن، حملة مكبره لتسيير حركة المرور بشوارع المحافظة، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخص القيادة والتسيير.
 
 
اسفرت جهودها عن التصالح فى  ٦٧٥٠ مخالفات فوريه وسحب ٤٣رخصة قيادة وتسيير وحجز  ١٨ توك توك و ٢٢دراجة بخارية بدون لوحات.
 
 
كما تم  ضبط ١٢ حالة عدم صلاحية الاطارات و١٥ موقف عشوائى و١٢ مخالفة خط سير و٣٢ حالة استخدام المحمول اثناء القيادة.
 
 
 كما تم شن حملة على القيادة تحت تأثير المخدرات اسفرت عن  ضبط٤ حالات تعاطي مخدرات، تم التحفظ على الدراجات النارية المضبوطة بحضانات اداره المرور، واتخاذ الاجراءات القانونيه.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة مدير محطة صرف صحى بالسنطة للتحقيق لإهمالة فى أعمال الصيانة

إحالة 75 عاملاً بمصالح حكومية بكفر الزيات للتحقيق لتركهم العمل

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

اداره مرور الغربيه

مدير امن الغربيه




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة