ضبط 40 دراجة نارية بدون لوحات خلال حملة مرورية فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة بتوجيهات اللواء طارق حسونه مدير الأمن، حملة مكبره لتسيير حركة المرور بشوارع المحافظة، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخص القيادة والتسيير.

اسفرت جهودها عن التصالح فى ٦٧٥٠ مخالفات فوريه وسحب ٤٣رخصة قيادة وتسيير وحجز ١٨ توك توك و ٢٢دراجة بخارية بدون لوحات.

كما تم ضبط ١٢ حالة عدم صلاحية الاطارات و١٥ موقف عشوائى و١٢ مخالفة خط سير و٣٢ حالة استخدام المحمول اثناء القيادة.

كما تم شن حملة على القيادة تحت تأثير المخدرات اسفرت عن ضبط٤ حالات تعاطي مخدرات، تم التحفظ على الدراجات النارية المضبوطة بحضانات اداره المرور، واتخاذ الاجراءات القانونيه.