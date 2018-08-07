ضبط 3600 عبوة زيت طعام مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة - جمال ابو الفضل

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، عن ضبط "س.م . ق" 42 سنة المدير المسئول عن معمل ألبان بمركز دمنهور لقيامه بحيازة وإنتاج جبنة بيضاء غير صالحه للاستهلاك الأدمى، حيث ضُبط بحوزته على 390 كيلو جبنه بيضاء.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "م.ف" 41 سنة صاحب مركز تعبئة سكر تموينى لصالح شركة تابعة لوزارة التموين بمركز دمنهور لقيامه بحيازة وتعبئة زيت طعام مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها، حيث ضبط بحوزته 3600 زجاجة زيت طعام، وضبط "أ.ر" 42 سنة صاحب مصنع أكياس بلاستيك بدون ترخيص بمدينة دمنهور لقيامه بإدارة المصنع بدون تراخيص، وضُبط بحوزته 375 كيلو مواد خام بلاستيك و200 كيلو أكياس بلاستيك مصنعة.