ضبط أسلحة ومواد مخدرة وتنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث من ضبط 26 قضية سلاح ناري غير مرخص، ومواد مخدرة.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت قطاعى جنوب وشمال الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، عن تنفيذ 217 حكم قضائي، وضبط 63 قضية تموينية، احتوت على كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم اسطوانات غاز ومواد غذائية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

وشارك ضباط شرطة المرافق في الحملة، حيث تم إزالة 420 مخالفة تعدي وإشغال طريق، وضبط عدد من الباعة الجائلين، والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.