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ضاحى خلفان: يجب محاكمة تنظيم الحمدين لإنشائه أكاديمية قلب الأنظمة العربية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:39 ص
ضاحى خلفان: يجب محاكمة تنظيم الحمدين لإنشائه أكاديمية قلب الأنظمة العربية ضاحى خلفان
كتب محمد رضا
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هاجم ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، تنظيم الحمدين وأذرعه الإرهابية والإعلامية التى تعمل على تنفيذ أجندة النظام القطرى لهدم أمن وزعزعة استقرار الدول العربية، حيث قال "ابتكر عزمى بشارة للدوحة الكتائب الإلكترونية وهو ابتكار عبقرى، الهدف منها مهاجمة السعودية والإمارات وتحقير الحكام وسبهم، طبعًا لكل فعل ردة فعل مساوية له فى القوة ومعاكسة له فى الاتجاه، إلا فى هذا الجانب جاب عزمى البلا لقطر".

وقال قائد شرطة دبى السابق، "ما مر فى تاريخ قطر أغبى من الطقمة السياسية الحالية فى الدوحة ولن يمر، واحد يعقد فى قطر، وقطر عضو فى المجلس الخليجى قبل المقاطعة بسنوات يجمع الذى يرغبون فى الخروج على الحكام فى الخليج العربى إلا قطر المحروسة ويحثهم على الانقلابات، إلا يصبح مجرمًا مطلوبًا لأمن دول الخليج، بؤرة تنظيمه فى قطر".

ضاحى خلفان يهاجم تنظيم الحمدين
ضاحى خلفان يهاجم تنظيم الحمدين

 

وتابع "حكومة قطر يجب أن تطالب بمحاكمة لإنشائها أكاديمية قلب الأنظمة الخليجية والعربية، والله إنه وفقًا لمعايير العدالة الربانية أن الحمدين يفترض أن يساقا إلى القضاء"، مضيفًا "قتل الأرواح التى زهقت فى الربيع القطرى المشؤوم ليس شيئا بسيطا ياجماعة،كوارث إنسانية خلفها تصرف الأحمقين"، وتساءل "هل للقطريين الشلة الحاقدة، وليس البسطاء عين يقدرون يرفعونها أمامنا؟، يعنى يا تسكتون على تخريب أوطانكم اللى بنسوية وإلا بنحقركم؟".

واستطرد "هذا فعل الحمدين وبطانتهم، والله إننا سنظل نضرب فى هذا النظام المخرب إلى أن يتهاوى بإذن الله، أقولها علنًا ورغم أنف الحمدين وشلتهم، أنتم بدأتم بالشر، والسعودية والإمارات والبحرين وغيرهم صبروا حتى نفد الصبر، اليوم لا نرى إلا زوال هذه الطقمة الإرهابية"، وتابع "ما عملنا معكم من السابق إلا كل خير، خدمنا قطر من عيونا ومن قلوبنا واعتبرناها عصو خليجى نافع، ما درينا بهذه الخطة الجهنمية لقلب أنظمة حكومات نحن راضين عنها وأنتم شو دخلكم".

ضاحى خلفان يهاجم الحكومة القطرية
ضاحى خلفان يهاجم الحكومة القطرية

 

ضاحى خلفان يشن هجوما على تنظيم الحمدين
ضاحى خلفان يشن هجوما على تنظيم الحمدين

 


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