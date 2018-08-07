صور.. 10 معلومات عن مدرسة المتفوقين المقرر دخولها الخدمة لأول مرة بقنا

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أحد الإنجازات التعليمية الجديدة بمحافظة قنا دخول مدرسة "stem" للمتفوقين لأول مرة للعام الدراسى الجديد 2018 – 2019.
وأضاف الهجان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المدرسة تعد ضمن الخطوات الجادة لمستقبل أفضل لأبناء محافظة قنا وصعيد مصر وإنجاز جديد للعملية التعليمية بالمحافظة، والتى تستهدف الموهوبين من طلاب المرحلة الإعدادية بتخصصات العلوم والرياضيات، مؤكدًا أنها سوف تساهم بشكل كبير فى رعاية المتفوقين وتنمية قدراتهم و الإستفاده منها على الوجه الأمثل.
ويرصد "اليوم السابع" 10 معلومات عن مدارس "stem " للمتفوقين بمحافظة قنا، كالتالى:-
1. المدرسة مقامة على مساحة 9000 م2 وبلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 22 مليون جنيها2. مبنى المدرسة مكون من 4 طوابق للدراسة بسعة 18 فصلا تستوعب 450 طالبا بواقع 25 طالبا لكل فصل كما أنها مزودة بمبنى للإقامة بسعة 53 غرفة.
3.يشترط أن لايزيد عمر الطالب المتقدم فى أول أكتوبر عن 18 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة بالتعليم الاساسى دور أول 2018 م4. أن يكون مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى الحصول على مجموع (274,5) درجة فأكثر من المجموع الكلى بنسبة تعادل (98%)
5. وحصول الطالب على الدرجات النهائية فى مادة واحدة على الأقل من مواد(اللغة الانجليزية-الرياضيات-العلوم)6. أن يكون مجموع درجات الطالب (266) فأكثر بنسبة تعادل (95 %) من المجموع الكلى وفى هذه الحالة يشترط حصوله على الدرجات النهائية فى مادتين على الأقل من مواد ( اللغة الانجليزية – الرياضيات – العلوم ).
7. سيتم إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين (بنين وبنات) للعام الدراسى الجديد 2018 / 2019 لمدة يومين.8. تتولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تجهيز المعامل الخاصة بالمدرسة ضمن المنحة المقدمة من الوكالة لتطوير قطاع التعليم ما قبل الجامعى.
9. تضم المدرسة 6 معامل ( الفيزياء – الكيمياء – الأحياء – الجيولوجيا – الميكانيكا – تصنيع الكترونيات )10. تقدم للالتحاق بالمدرسة عن طريق الموقع الإلكترونى للوزارة 166 طالب وطالبة ( 66 طالب – 100 طالبة ) وسيتم إجراء اختبارات القبول لهم فى التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لمن تنطبق عليهم شروط القبول.
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