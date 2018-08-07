صور.. 10 معلومات عن مدرسة المتفوقين المقرر دخولها الخدمة لأول مرة بقنا

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أحد الإنجازات التعليمية الجديدة بمحافظة قنا دخول مدرسة "stem" للمتفوقين لأول مرة للعام الدراسى الجديد 2018 – 2019.

وأضاف الهجان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المدرسة تعد ضمن الخطوات الجادة لمستقبل أفضل لأبناء محافظة قنا وصعيد مصر وإنجاز جديد للعملية التعليمية بالمحافظة، والتى تستهدف الموهوبين من طلاب المرحلة الإعدادية بتخصصات العلوم والرياضيات، مؤكدًا أنها سوف تساهم بشكل كبير فى رعاية المتفوقين وتنمية قدراتهم و الإستفاده منها على الوجه الأمثل.