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صور.. وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفيات الحميات والقرنة المركزى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:35 ص
صور.. وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفيات الحميات والقرنة المركزى جانب من الجولة
الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مستشفى حميات الأقصر، للاطمئنان على استعدادات المستشفيات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل وزارة الصحة خلال جولته على توفير جميع مستلزمات الطوارئ والأمصال، ووضع خطة للطوارئ وجدول عمل للأطباء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع عبد الجواد، جولته بتفقد سير الأعمال بمستشفى القرنة المركزى، حيث يجرى تطوير المبنى ورفع كفاءته، واطمأن على بدء التعاقدات مع أطباء متخصصين من جامعة أسيوط والقصر العينى لحل أزمة العجز فى عدد الأطباء والعمل على تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن الأقصرى.

وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفيات الحميات والقرنة المركزي قبيل عيد الأضحي المبارك
وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفيات الحميات والقرنة المركزي قبيل عيد الأضحي المبارك

 

جانب من جولة وكيل صحة الاقصر لمتابعة استعدادات عيد الاضحي المبارك
جانب من جولة وكيل صحة الاقصر لمتابعة استعدادات عيد الاضحي المبارك

 

وكيل الصحة يؤكد علي توفير كافة المطلوب للمواطنين قبل العيد
وكيل الصحة يؤكد علي توفير كافة المطلوب للمواطنين قبل العيد

 


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