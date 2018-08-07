صور.. محافظ بورسعيد يؤكد على التنسيق مع الجمارك للتصدى لعمليات التهريب

بورسعيد – السيد فلاح

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هناك تنسيقا بين أجهزة المحافظة ومصلحة الجمارك وشرطة أمن الموانى ومديرية أمن بورسعيد للتصدى والحد من عمليات التهريب عبر المنافذ الجمركية بعد أحكام السيطرة عليها وتواجد نقاط أمنية متقدمة امام كل منفذ.

وأضاف محافظ بورسعيد، خلال جولة بمنفذ الجميل الجمركي، أن الحملة التى بدأتها الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتجفيف منابع التهريب من داخل المدينة وإغلاق مخازن التسليم للمهربات بدأت تؤتى ثمارها، حيث اختفت فى الأيام الماضية مشاهد التهريب من المترددين على المنافذ، ولن يتم السماح بعودة هذه الظاهرة مرة أخرى حفاظًا على حقوق الدولة وحماية أبنائنا من الأطفال من استغلالهم فى هذة الأعمال غير القانونية.

وأشاد المحافظ بالانضباط الذى شهده على الطبيعة بمنفذ الجميل، مؤكدا على تنفيذ عمليات متابعة يومية لسير العمل بجميع المنافذ الجمركية وتقييم لعملية الرقابة التى يتم تطبيقها بالمنافذ لمعالجة أى سلبيات قد تظهر.

كما وجه "الغضبان" بالتعامل بكل حزم وبموجب القانون مع أى محاولات للتهريب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يقوم بأعمال التهريب.

وشدد المحافظ على أن حملة تجفيف منابع التهريب مستمرة حتى يتم القضاء عليها تمامًا من كافة أحياء المحافظة وطالب المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة والأمن فى الإبلاغ عن أى بؤرة للتهريب داخل مدينة بورسعيد.