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صور.. محافظ الإسماعيلية يكرم رؤساء المراكز والمدن والأحياء المتميزين

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:32 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يكرم رؤساء المراكز والمدن والأحياء المتميزين جانب من التكريم
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكريم 27 من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية المتميزين فى الآداء فى العمل خلال تلك الفترة.

 

وشمل التكريم كل من عماد يوسف، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وعمر أدريس، رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة والسيد النخيلى، رئيس مركز ومدينة أبوصوير والشباب العاملين بالمراكز وتم تسليمهم شهادات التقدير.

 

وخلال حفل التكريم أكد محافظ الإسماعيلية، على جميع العاملين بالمراكز بضرور الحفاظ على مستوى الأداء وما تم تحقيقه من نجاحات متميزة وضعت الإسماعيلية فى مركز الريادة على مستوى محافظات الجمهورية.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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