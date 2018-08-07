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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:57 م
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صور.. ليبرمان يقوم بجولة فى هضبة الجولان المحتلة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:35 م
صور.. ليبرمان يقوم بجولة فى هضبة الجولان المحتلة وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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قام وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان بجولة فى الجولان المحتلة قرب الحدود الإسرائيلية مع سوريا، صباح اليوم الثلاثاء.

وتأتى الجولة بعد أيام من التصريحات التى أدلى بها ليبرمان، والذى أكد خلالها عودة سوريا إلى وضع ما قبل الحرب متوقعا أن تصبح حدود هضبة الجولان أهدأ مع عودة الحكم المركزى للرئيس السورى بشار الأسد.

أثناء جولة ليبرمان بصحبة عدد من قيادات الجيش الإسرائيلى
أثناء جولة ليبرمان بصحبة عدد من قيادات الجيش الإسرائيلى
خلال كلمة وزير الدفاع الإسرائيلى بالجولان
خلال كلمة وزير الدفاع الإسرائيلى بالجولان
ليبرمان فى جولة بالجولان المحتلة
ليبرمان فى جولة بالجولان المحتلة
ليبرمان فى كلمة له أثناء جولته بالجولان المحتلة
ليبرمان فى كلمة له أثناء جولته بالجولان المحتلة
ليبرمان يتحدث أثناء زيارته للجولان
ليبرمان يتحدث أثناء زيارته للجولان

 


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ليبرمان

أفيجدور ليبرمان

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