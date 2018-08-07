صور.. ليبرمان يقوم بجولة فى هضبة الجولان المحتلة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

قام وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان بجولة فى الجولان المحتلة قرب الحدود الإسرائيلية مع سوريا، صباح اليوم الثلاثاء.

وتأتى الجولة بعد أيام من التصريحات التى أدلى بها ليبرمان، والذى أكد خلالها عودة سوريا إلى وضع ما قبل الحرب متوقعا أن تصبح حدود هضبة الجولان أهدأ مع عودة الحكم المركزى للرئيس السورى بشار الأسد.



أثناء جولة ليبرمان بصحبة عدد من قيادات الجيش الإسرائيلى



خلال كلمة وزير الدفاع الإسرائيلى بالجولان



ليبرمان فى جولة بالجولان المحتلة



ليبرمان فى كلمة له أثناء جولته بالجولان المحتلة