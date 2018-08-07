صور.. كينيا تحييى الذكرى الـ20 للهجوم على السفارة الأمريكية فى نيروبى

أحيت العاصمة الكينية نيروبى، اليوم الثلاثاء، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التى استهدفت السفارة الأمريكية فى كينيا، وهي الهجمات التي عجلت بظهور تنظيم القاعدة على الساحة الدولية.

كانت السفارة الأمريكية فى نيروبى قد استهدفت فى 7 أغسطس 1998، حيث تبعها فى نفس اليوم هجوم آخر على السفارة الأمريكية فى العاصمة التنزانية دار السلام.