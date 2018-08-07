صور.. كينيا تحييى الذكرى الـ20 للهجوم على السفارة الأمريكية فى نيروبى

أحيت العاصمة الكينية نيروبى، اليوم الثلاثاء، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التى استهدفت السفارة الأمريكية فى كينيا، وهي الهجمات التي عجلت بظهور تنظيم القاعدة على الساحة الدولية.
كانت السفارة الأمريكية فى نيروبى قد استهدفت فى 7 أغسطس 1998، حيث تبعها فى نفس اليوم هجوم آخر على السفارة الأمريكية فى العاصمة التنزانية دار السلام.
أسماء ضحايا الهجوم على السفارة الأمريكية بنيروبى
أحضان على هامش الاحتفال
السفير الأمريكى فى نيروبى يلقى كلمة أثناء الاحتفال
بالشموع أحيا المشاركون الذكرى الـ20 للهجوم على السفارة الأمريكية فى نيروبى
سيدة تشارك فى إحياء ذكرى ضحايا الاعتداء
عدد من المشاركين
كينيون ومواطنون من دول أخرى شاركوا فى إحياء ذكرى الهجوم
مجموعة من الصور التذكارية
مشاركون فى الاحتفال
مواطنة أمام النصب التذكارى الذى يحمل أسماء ضحايا الهجوم
مواطنون امام النصب التذكارى الذى يحمل أسماء ضحايا الهجوم
مواطنون يشاركون فى إحياء ذكرى الهجوم
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