صور.. كولومبيا تستعد لحفل تنصيب الرئيس دوكى

كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب )

تستعد كولومبيا اليوم الثلاثاء، لحفل تنصيب الرئيس المنتخب دوكى، حيث تنتشر قوات الأمن بكثافة فى الشوارع، إضافة إلى رفع الأعلام الوطنية بالشوارع.

ويترقب مواطنو كولومبيا استعدادات حفل التنصيب حيث يقوم الشباب والفتيات بعمليات إعداد وتجهيز الحفل.



انتشار الجيش الكولومبى

وكان قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اليوم اتصالا هاتفيا بإيفان دوكى لتهنئته بمناسبة تنصيبه المرتقب غدا رئيسا لكولومبيا، مشيدا بالانتخابات الديمقراطية التى جرت فى هذا البلد.

وأكد ماكرون - لنظيره الكولومبى - تمسك فرنسا بعملية السلام فى كولومبيا، واستعدادها مواكبة تنفيذ الاتفاق المبرم مع قوات كولومبيا المسلحة الثورية (فارك)، بحسب الإليزيه الذي أشار، أيضا، إلى تعبير الرئيسين عن رغبتهما فى تعزيز الروابط بين البلدين في كافة المجالات من الأمن إلى الاقتصاد مرورا بالثقافة وحماية التنوع البيولوجى.

كما اتفق ماكرون ودوكي على مواصلة المشاورات وعلى الالتقاء في الأسابيع القادمة، بحسب الرئاسة الفرنسية.



انتشار الجيش الكولومبى



جانب من انتشار الجيش الكولومبى



قوات الجيش الكولومبى



جندى بالجيش الكولمبى



علم كولومبيا يرفع قبل حفل التنصيب



شوارع كولومبيا



جانب من الاستعدادات



جانب من استعدادات كولومبيا



استعدادت حفل تنصيب رئيس كولومبيا