صور.. فنانون أمريكيون يتظاهرون ضد سياسة ترامب أمام البيت الأبيض

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)

تظاهر عشرات الفنانين الأمريكيين اليوم الثلاثاء، أمام البيت الأبيض ضد سياسة الرئيس الأمريكى دوناد ترامب.

وشارك فى المظاهرات الممثلة الكوميدية الأمريكية روزى أودونيل، وعدد من أعضاء مسرحيات برودواى الموسيقية.

وكان من أبرز المشاركين فى المظاهرات أيضا المعلمة كريستين مينك التى واجهت حينها واجهت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)



المعلمة كريستين مينك خلال الاحتجاج



الممثلة الكوميدية الأمريكية روزى أودونيل



جانب من المظاهرات



جانب من مظاهرات الفنانيين



فنانون أمريكييون



المظاهرات أمام البيت الأبيض



جانب من المظاهرات أمام البيت الأبيض



كلمة المعلمة كريستين مينك



جانب من كلمة الممثلة الكوميدية الأمريكية روزى أودونيل



جانب من الاحتجاج