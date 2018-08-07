صور.. فريق بيطرى يستأصل ورمين من بطن كلب "لولو"

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن فريق بيطرى بمستشفى دسوق البيطرى برئاسة الدكتور أيمن الدسوقى، من إجراء عملية استئصال ورمين سرطانيين من بطن كلب "لولو" يزنان كليو ونصف.

قال الدكتور أيمن الدسوق، مدير المستشفى، ورئيس الفريق البيطرى، إنه أجرى الكشف الطبى على الكلب، فتبين أنه يزن 7 كيلو، وبإجراء التحاليل، والأشعات اللازمة "سونار"، لمعرفة نوعية الورم ومدى انتشاره وتم عمل التخدير الكلى للحيوان، والتعقيم اللازم لطاقم العملية وتم استئصال الورمين بمنطقة البطن، وحالة الكلب مستقرة.

وأضاف الدسوقى، لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى البيطرى بدسوق ينظم العديد من الدورات التدريبية للأطباء البيطريين، وتجرى العديد من العمليات الجراحية للحيوانات، آخرها إجراء جراحة بتر الساق لخروف، لمنع تمدد الوباء، وهناك من الحيوانات يستجيب، للعلاج قبل إجراء عملية جراحية له، آخرها لشبل تم نقله من حديقة حيوان دمنهور، عمره 4 شهور، وكان فى حالة إعياء شديد وبإجراء الأشعة أثبتت وجود جسم غريب فى الأمعاء، وتبين تناوله لفرشاة خشب بالقفص، واتخذ قراراً بعلاجه بالأدوية والمحاليل والحقن لمدة 3 أيام على أن تجرى له عملية جراحية فى حالة عدم الاستجابة، ولكن شفى بدون جراحة.



إجراء عملية لكلب واستئصال ورم سرطانى



جانب من إجراء العملية الجراحية



عقب استئصال الورم



الفريق المعاون لمدير المستشفى