صور.. عقد اجتماع شهرى لمجلس أمناء بيت العائلة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة القمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى، والشيخ أشرف النجار مدير عام المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، وبحضور أعضاء مجلس أمناء بيت العائلة المصرية ورؤساء اللجان، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشاد القمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، بلجنتى السياحة والثقافة والرصد، برئاسة أشرف صحصاح، رئيس لجنة السياحة والثقافة، وصلاح الأحول رئيس لجنة الرصد على اقترح أعضاء اللجنتين عن أنشطة اللجنتين خلال الفترة المقبلة، وخاصة لجنة السياحة وإلقاء الضوء على كنيسة السيدة العذراء بسخا، والعديد من المناطق والمواقع السياحية بالمحافظة، واصفاً أنه مقترح رائع، وسيتواجد مع اللجنة لتنفيذ المقترح، كما أشاد بتقديم لجنة المرأة برئاسة الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ.

وقال رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، إنه ناقش فى الاجتماع المهام التى يقوم بها رؤساء اللجان، وعقد اجتماع شهرى لمجلس أمناء بيت العائلة،وعقد اجتماع أسبوعى أو نصف شهرية للجان كلا حسب رئيس اللجنة والأعضاء لتفعيل المهام المكلفين بها بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعددة، لبيت العائلة المصرية بكفر الشيخ.

ووافق رئيس بيت العائلة المصرية على طلب أشرف صحصاح، رئيس لجنة السياحة والثقافة من القمص بطرس، مشاركة كافة اللجان للجنة السياحة لتفعيل الخطة التى أعدها لتنفيذها خلال 3 أشهر مقبله وتنفيذ محاورها، كما أشاد القمص بطرس بسطروس بلجنة التعليم التى يترأسها جورج سمير، مدير بالتربية والتعليم والمدير التنفيذى لبيت العائلة المصرية، وإقامة ندوات بالمدارس والكليات وبمراكز الشباب لتكون صورة عمليه لجنة التعليم ولجنة الشباب ولجنة المرأة قدمت مقترحا تم عقد بروتوكول به.



























