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صور.. ضبط عامل صيانة وخفير بشربين وراء سرقة مهمات السكة الحديد

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:49 ص
صور.. ضبط عامل صيانة وخفير بشربين وراء سرقة مهمات السكة الحديد المتهمين
كتبت : دينا الحسيني
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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم وبالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات من التوصل للمتهمين بسرقة مهمات السكة الحديد بشربين، وتبين أن عامل صيانة وخفير وراء السرقة بعد تقديم بلاغات وهمية كمسؤلين بقيام لصوص بسرقة تلك المهمات.

المضبوطات
المضبوطات

 

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية في البلاغ رقم 11967 لسنة 2018 جنح بلقاس قد كشفت قيام عامل صيانة بقسم هندسة سكك حديد شربين وخفير الشاكوش المعين خدمة مرور " بسيدلة – بلقاس" بسرقة مهمات السكة الحديد عن طريق التقدم ببلاغات وهمية حول سرقتها، ثم صرف بديلاً عنها بالاشتراك مع المشرف على المخازن دون إثبات ذلك بالدفاتر الرسمية أو تسليم العهدة المرتجع والتالف بهدف الربح من ذلك بالمخالفة للقانون .

تم استئذان النيابة العامة وضبط المتهمين وهم "محمد عبد الستار محمد وإبراهيم محمد قطب وياسر عبد المتجلى"، وعثر بحوزتهم على جوال يحتوى على مهمات السكة الحديد عبارة عن فلنكة و7 بلنجات و13 مسمار ربط و3 واير سلك خاص بفرامل عجل القطارات، وبعرضهم على الينابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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