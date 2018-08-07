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والجهاز يخرجها ببلدوزر..

صور.. سقوط سيارة فى حفرة بالمجاورة ٤٥ فى العاشر من رمضان

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:53 ص
صور.. سقوط سيارة فى حفرة بالمجاورة ٤٥ فى العاشر من رمضان سقوط السيارة فى الحفرة
كتبت منال العيسوى
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استنجد أهالى المجاورة ٤٥ بفرقة الطوارىء بجهاز مدينة العاشر من رمضان، لاستخراج سيارة سقطت فى حفرة عميقة أثناء سير قائدها دون الانتباه لوجود الحفرة، وذلك بعدما فوجىء السائق أثناء استقلاله سيارته  بالمجاورة 45 بسقوط سيارته فى حفرة عميقة ما دفع الأهلي لمحاولة مساعدة قائد السيارة لاغاثته ومساعدته على الخروج. 
 
وتلقى جهاز مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس عبدالمنصف الرفاعى رئيس الجهاز، بلاغا بالواقعة وقرر على الفور إرسال لجنة برئاسة المهندس محمد نجيب نائب رئيس الجهاز، المهندس عبدالحميد الشرقاوي معاون رئيس الجهاز، المهندس أحمد وهدان رئيس الأحياء السكنية لمباشرة الواقعة وتم اصحطاب بولدوزر لاستخراج السيارة بأقل قدر من التلفيات.
 
 
 
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