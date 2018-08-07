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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:05 ص
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صور.. سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية تستعد لإنزال 87 مهاجرا فى إسبانيا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:00 ص
صور.. سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية تستعد لإنزال 87 مهاجرا فى إسبانيا مهاجرون أفارقة
مدريد (أ ف ب)
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أعلنت منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية مساء أمس الإثنين، أن إحدى سفنها تتجه إلى ميناء الخثيراس (الجزيرة الخضراء) فى جنوب إسبانيا لإنزال 87 مهاجرا تم إنقاذهم الأربعاء فى المياه الدولية قبالة ليبيا.

وقالت المنظمة على حسابها فى تويتر "وُجهتنا ميناء الخثيراس الواقع على بعد 590 ميلاً بحريًا من مكان وجودنا، ما يعنى 3 أيام إضافية من السفر اعتبارا من أمس (الإثنين)".

المهاجرون على متن السفينة
المهاجرون على متن السفينة

وكانت السفينة تبحث عن ميناء لإنزال هؤلاء المهاجرين، ومعظمهم أفارقة كانوا أمضوا نحو خمسين ساعة بلا ماء على زورق مطاطى.

ورفضت إيطاليا إنزال هؤلاء، ذلك أنها تُحظّر دخول سفن المنظمات غير الحكومية التى تبحث عن قوارب المهاجرين فى البحر المتوسط، إلى موانئها.

وكانت الحكومة الإسبانية الاشتراكية برئاسة بيدرو سانشيز قد سمحت باستقبال مهاجرين أنقذتهم سفينة "أكواريوس" ليل التاسع الى العاشر من يونيو الماضى قبالة السواحل الليبية، بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا استقبالهم. وشكّل موقف مدريد وقتذاك مبادرة "إنسانية" لكنها أيضا "سياسية" هدفها الدفع نحو التوصل إلى حلّ أوروبى مشترك لأزمة الهجرة.

تواجد المهاجرون على متن السفينة
تواجد المهاجرون على متن السفينة

 

جانب من تواجد المهاجرين
جانب من تواجد المهاجرين

 

جانب من المهاجرين
جانب من المهاجرين

 

المهاجرون على متن السفينة
المهاجرون على متن السفينة

 


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