صور.. حملة مكبرة على محال تهريب البضائع الأجنبية بإحياء الزهور والضواحى ببورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

شنت أحياء الزهور والضواحى بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ورجال الجمارك، حملة مكبرة، مساء الأثنين، على مخازن ومحال تجهيز البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية للتهريب، وذلك بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة عن القبض على عدد من المهربين الذين حاولوا إعاقة الأجهزة التنفيذية والأمنية عن ممارسة عملهم فى ضبط البضائع، كما تم ضبط كمية كبيرة من البضائع، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم إزالة عدد من الأماكن العشوائية التى أقامها المهربين خلف موقف مصر، وتواصل الحملة أعمالها خلال الأيام المقبلة للقضاء على بؤر التهريب.

كما قام حى الزهور بغلق وتشميع 5 محلات بموقف دمياط، لقيام المتواجدين بها باستغلال المحلات في غير النشاط المخصص لها و استخدامها فى تخزين الملابس المعدة للتهريب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.































