صور.. توقف الحياة العامة فى إندونيسيا بعد زلزال راح ضحيته 98 شخصا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

توقفت اليوم الثلاثاء، الحياة العامة فى إندونيسيا بعد زلزال راح ضحيته 98 شخصا، حيث تضررت الكثير من المبانى والمنشئات، وسط حدوث تشققات فى النوافذ والجدران بالعديد من الأماكن الأخرى.

وأعلنت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث فى إندونيسيا ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذى ضرب جزيرة لومبوك إلى 98 شخصا.



زلزال إندونيسيا

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قوله إن نقص الآلات الثقيلة يعوق جهود الإغاثة فى شمال جزيرة لومبوك.

كان الزلزال الذى بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب الجزيرة مساء أمس الأحد، وكان مركزه على بعد 18 كيلومترا شمال شرق منطقة نورث لومبوك بالجزيرة وعلى عمق 15 كيلومترا.



إجلاء سياح من إندونيسيا



مواطنة إندونيسية



جانب من أضرار الزلزال



أضرار زلزال إندونيسيا