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صور.. توقف الحياة العامة فى إندونيسيا بعد زلزال راح ضحيته 98 شخصا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:08 ص
صور.. توقف الحياة العامة فى إندونيسيا بعد زلزال راح ضحيته 98 شخصا زلزال إندونيسيا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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توقفت اليوم الثلاثاء، الحياة العامة فى إندونيسيا بعد زلزال راح ضحيته 98 شخصا، حيث تضررت الكثير من المبانى والمنشئات، وسط حدوث تشققات فى النوافذ والجدران بالعديد من الأماكن الأخرى.

وأعلنت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث فى إندونيسيا ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذى ضرب جزيرة لومبوك إلى 98 شخصا.

زلزال إندونيسيا
زلزال إندونيسيا

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قوله إن نقص الآلات الثقيلة يعوق جهود الإغاثة فى شمال جزيرة لومبوك.

كان الزلزال الذى بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب الجزيرة مساء أمس الأحد، وكان مركزه على بعد 18 كيلومترا شمال شرق منطقة نورث لومبوك بالجزيرة وعلى عمق 15 كيلومترا.

إجلاء سياح من إندونيسيا
إجلاء سياح من إندونيسيا

 

مواطنة إندونيسية
مواطنة إندونيسية

 

جانب من أضرار الزلزال
جانب من أضرار الزلزال

 

أضرار زلزال إندونيسيا
أضرار زلزال إندونيسيا

 

جانب من أضرار الزلزال
جانب من أضرار الزلزال

 


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