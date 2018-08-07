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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:13 م
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صور.. تضرر مئات السيارات والمنازل بسبب انهيار جزئى لجسر فى إيطاليا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:10 م
صور.. تضرر مئات السيارات والمنازل بسبب انهيار جزئى لجسر فى إيطاليا الجسر المنهار
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تسبب انفجار شاحنة على أحد الطرق السريعة شمال إيطاليا فى انهيار أجزاء من جسر مرورى قرب مطار بولونيا الإيطالى.

وشب حريق ضخم بسبب الانفجار مما تسبب فى أثار كارثية فى محيط الجسر وتضرر عشرات السيارا، حيث قتل شخص و أصيب 56 شخصا، وقالت الشرطة الإيطالية إنها أغلقت الطريق السريع الذى شهد الحادث، إضافة إلى المنطقة المحيطة فى بورجو بانيجالى على مشارف بولونيا.

وتبع ذلك سلسلة من الانفجارات التى نتجت عن الحادث، الذى نجم، وفق تقرير لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" تصادم شاحنة كانت تنقل مواد قابلة للاشتعال بمركبات أخرى.

وانفجرت الشاحنة عند الاصطدام، وفق المصدر نفسه الذى دفع هيئة الإطفاء الإيطالية إلى إرسال عدة فرق إنقاذ وطوارئ، بما فيها فرقة بحث وإنقاذ حضرية.

الجزء المنهار من الجسر
الجزء المنهار من الجسر

 

السيارات المتضررة
السيارات المتضررة

 

انتشال السيارات المتضررة
انتشال السيارات المتضررة

 

انهبار جزئى لأحد الجسور بسبب الانفجار
انهبار جزئى لأحد الجسور بسبب الانفجار

 

تضرر المنازل
تضرر المنازل

 

تضرر عشرات السيارات بسبب الانفجار
تضرر عشرات السيارات بسبب الانفجار

 

جانب من انهيار الجسر
جانب من انهيار الجسر

 

حريق يندلع فى عشرات السيارات
حريق يندلع فى عشرات السيارات

 


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