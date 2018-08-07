video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. ارتفاع ضحايا زلزال إندونسيا لـ 105 قتلى و236 مصابا بينهم 12 فرنسيا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:50 م
صور.. ارتفاع ضحايا زلزال إندونسيا لـ 105 قتلى و236 مصابا بينهم 12 فرنسيا رجال الأنقاذ أثناء البحث عن ضحايا زلزال إندونسيا
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة مصابيها إلى 12 شخصا جراء زلزال جزيرة "لومبوك" الإندونسية، الذى أسفر عن 105 قتلى و 236 جريحا، وفقا للحصيلة الرسمية للسلطات الإندونسية.
 
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان، إن سفارتها ومركز الأزمات والدعم بالوزارة يتابعان أوضاع الرعايا الفرنسيين المتواجدين بجزر "لومبوك" و "جيلى"، مناشدة الفرنسيين الذين فقدوا جوازات سفرهم بالتواصل مع موظفى القنصلية الفرنسية المتواجدين بمطارى "لومبوك" و "بالى"، حيث سيتم تسيير رحلات إضافية.
 
كما نصحت وزارة الخارجية رعاياها بتأجيل سفرهم إلى جزر لومبوك و جيلى، و بمتابعة تطورات الأوضاع فى إندونسيا على بوابة إرشادات السفر بموقعها الإلكترونى.
أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج
أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج
طفل يتلقى العلاج
طفل يتلقى العلاج
محاولات لإسعاف المصابين
محاولات لإسعاف المصابين
محاولات لعلاج المصابين داخل الخيام فى إندونيسيا
محاولات لعلاج المصابين داخل الخيام فى إندونيسيا
مسن إندونيسى يتلقى العلاج داخل أحد الخيام
مسن إندونيسى يتلقى العلاج داخل أحد الخيام
أثناء عمليات البحث عن ناجين
أثناء عمليات البحث عن ناجين
أحد السائحيم ينتقل من قارب صغيرة إلى مركب خاص بخفر السواحل
أحد السائحين ينتقل من قارب صغيرة إلى مركب خاص بخفر السواحل
أعداد كبيرة من السائحين غادروا البلاد بعد الزلزال
أعداد كبيرة من السائحين غادروا البلاد بعد الزلزال
إمرأة تصلى بالقرب من خيمتها
إمرأة تصلى بالقرب من خيمتها
سيدة تخلد للنوم بالقرب من الخيام المخصصة لعلاج المصابين
سيدة تخلد للنوم بالقرب من الخيام المخصصة لعلاج المصابين
عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين
عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين
أثناء نقل أحد المصابين
أثناء نقل أحد المصابين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونسيا لـ 98 شخصا

زلزال اندونسيا

اندونسيا

زلزال

اخبار عالمية




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة