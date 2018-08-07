صور.. ارتفاع ضحايا زلزال إندونسيا لـ 105 قتلى و236 مصابا بينهم 12 فرنسيا

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة مصابيها إلى 12 شخصا جراء زلزال جزيرة "لومبوك" الإندونسية، الذى أسفر عن 105 قتلى و 236 جريحا، وفقا للحصيلة الرسمية للسلطات الإندونسية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان، إن سفارتها ومركز الأزمات والدعم بالوزارة يتابعان أوضاع الرعايا الفرنسيين المتواجدين بجزر "لومبوك" و "جيلى"، مناشدة الفرنسيين الذين فقدوا جوازات سفرهم بالتواصل مع موظفى القنصلية الفرنسية المتواجدين بمطارى "لومبوك" و "بالى"، حيث سيتم تسيير رحلات إضافية.
كما نصحت وزارة الخارجية رعاياها بتأجيل سفرهم إلى جزر لومبوك و جيلى، و بمتابعة تطورات الأوضاع فى إندونسيا على بوابة إرشادات السفر بموقعها الإلكترونى.
أحد الأطفال المصابين أثناء تلقيه العلاج
طفل يتلقى العلاج
محاولات لإسعاف المصابين
محاولات لعلاج المصابين داخل الخيام فى إندونيسيا
مسن إندونيسى يتلقى العلاج داخل أحد الخيام
أثناء عمليات البحث عن ناجين
أحد السائحين ينتقل من قارب صغيرة إلى مركب خاص بخفر السواحل
أعداد كبيرة من السائحين غادروا البلاد بعد الزلزال
إمرأة تصلى بالقرب من خيمتها
سيدة تخلد للنوم بالقرب من الخيام المخصصة لعلاج المصابين
عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين
أثناء نقل أحد المصابين
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة