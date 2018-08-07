صور.. أهالى نجع العرب فى بنى سويف يعانون من غرق منازلهم بالمياه الجوفية

بنى سويف : هانى فتحى

يعانى مواطنو سكان قرية نجع العرب التابعة للوحدة المحلية لقرية هلية بمركز ببا جنوب بنى سويف من غرق منازلهم فى المياه الجوفية.

وقال شحاتة عبد الرازق أحد أهالى القرية لـ"اليوم السابع": إن المنازل تغرفها المياه الجوفية نظرا لعدم وجود صرف صحى بالقرية، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه الترعة المارة بالقرية أدى إلى خروج المياه من باطن الأرض داخل المنازل. وأضاف أنه يسكن وبناته الستة داخل المنزل، ويعانى من جلطة ولا يستطيع توفير مصاريف سيارة الكسح.

فيما قال ثروت عبد الجليل أحد الأهالى نقوم بجلب سيارات لكسح المياه على نفقتهم الخاص، موضحًا أن تكلفة النقلة الواحدة 70 جنيهًا، وأنهم يقومون بالكسح ثلاث مرات فى الأسبوع.

وتابع "عبدالجليل" قائلاً: "تقدمنا بشكاوى عدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بخصوص المشكلة مطالبين بإقامة بيارات لرفع المياه من المنازل".

فيما اشتكت الطفلة إيمان محمد تلميذة الابتدائى من غرق منزلها بالمياه قائلة: "المياه تغرق الغرفة التى أسكن بها وأساعد والدتى شفط المياه من المنزل".

فيما اشتكت السيدة أم محمد التى تسكن بمفردها داخل غرفتها من ارتفاع منسوب المياه الجوفية قائلة: "المياه تغرق الغرفة وأقوم بنزح المياه وسكبها خارج المنزل لعدم قدرتى على دفع مصاريف سيارة الكسح."































