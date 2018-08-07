video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أهالى نجع العرب فى بنى سويف يعانون من غرق منازلهم بالمياه الجوفية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:00 ص
صور.. أهالى نجع العرب فى بنى سويف يعانون من غرق منازلهم بالمياه الجوفية أهالى نجع العرب
بنى سويف : هانى فتحى
إضافة تعليق

يعانى مواطنو سكان قرية نجع العرب التابعة للوحدة المحلية لقرية هلية بمركز ببا جنوب بنى سويف من غرق منازلهم فى المياه الجوفية.

وقال شحاتة عبد الرازق أحد أهالى القرية لـ"اليوم السابع": إن المنازل تغرفها المياه الجوفية نظرا لعدم وجود صرف صحى بالقرية، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه الترعة المارة بالقرية أدى إلى خروج المياه من باطن الأرض داخل المنازلوأضاف أنه يسكن وبناته الستة داخل المنزل، ويعانى من جلطة ولا يستطيع توفير مصاريف سيارة الكسح.

فيما قال ثروت عبد الجليل أحد الأهالى نقوم بجلب سيارات لكسح المياه على نفقتهم الخاص، موضحًا أن تكلفة النقلة الواحدة 70 جنيهًا، وأنهم يقومون بالكسح ثلاث مرات فى الأسبوع.

وتابع "عبدالجليل" قائلاً: "تقدمنا بشكاوى عدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بخصوص المشكلة مطالبين بإقامة بيارات لرفع المياه من المنازل".

فيما اشتكت الطفلة إيمان محمد تلميذة الابتدائى من غرق منزلها بالمياه قائلة: "المياه تغرق الغرفة التى أسكن بها وأساعد والدتى شفط المياه من المنزل".

فيما اشتكت السيدة أم محمد التى تسكن بمفردها داخل غرفتها من ارتفاع منسوب المياه الجوفية قائلة: "المياه تغرق الغرفة وأقوم بنزح المياه وسكبها خارج المنزل لعدم قدرتى على دفع مصاريف سيارة الكسح."


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

بنى سويف

أخبار بنى سويف

أخبار مصر

أخبار المحافظات

المياه الجوفية فى بنى سويف




لا تفوتك
وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

كيف استقبلت الأحزاب دعوة معصوم مرزوق.. التجمع يصفها بسلوك "الأطرش فى الزفة".. ويؤكد: تستهدف تمزيق النسيج الوطنى.. والشعب الجمهورى: هرطقة وهراء ولديه فقر فى الرؤى.. وحماة الوطن يطالب بالكشف عن قواه العقلية

كيف استقبلت الأحزاب دعوة معصوم مرزوق.. التجمع يصفها بسلوك "الأطرش فى الزفة".. ويؤكد: تستهدف تمزيق النسيج الوطنى.. والشعب الجمهورى: هرطقة وهراء ولديه فقر فى الرؤى.. وحماة الوطن يطالب بالكشف عن قواه العقلية

مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية

مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية

لمستخدمى أيفون .. كيف يمكنك عرض اتجاهات الخرائط دون فتح الهاتف

لمستخدمى أيفون .. كيف يمكنك عرض اتجاهات الخرائط دون فتح الهاتف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة