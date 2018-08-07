صحيفة أمريكية: قمة ثانية بين "ترامب" و"كيم" فى وقت لاحق هذا العام

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية تعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لعقد قمة ثانية بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قوله لشبكة سى إن إن الأمريكية إن التبادل الأخير للرسائل بين ترامب وكيم يعتبر علامة إيجابية، مضيفا أنه على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد القمة أو مكانها بعد، إلا أنها ستعقد فى وقت لاحق من هذا العام.

وجاءت هذه الأبناء وسط تشكيك متزايد بشأن عزم كوريا الشمالية على اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه نزع السلاح النووى كما وعد كيم ترامب فى قمة يونيو الماضى فى سنغافورة.

من جهتها أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية بقيمة 8 ملايين دولار عبر منظمات دولية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الحكومة اتخذت القرار بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولى توجهات أمس لتيسير تقديم المساعدات إلى كوريا الشمالية، ما دفع سول إلى تسريع خطة تقديم المساعدات الإنسانية.

كانت الحكومة الكورية الجنوبية قد قررت تقديم 8 ملايين دولار لبرنامج الغذاء العالمى ومشروع "اليونيسيف" لدعم صحة الأمهات والأطفال فى كوريا الشمالية فى شهر سبتمبر الماضى، إلا أنها لم تنفذ قرارها بسبب استفزازات كوريا الشمالية المستمرة - حسب يونهاب -.

بموجب التوجهات الجديدة التى تبناها مجلس الأمن الدولى، ستقوم لجنة العقوبات ضد كوريا الشمالية التابعة للأمم المتحدة بالمعالجة السريعة لطلبات تقدمها الحكومات والمنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية وتحتوى على بنود وكمية المساعدات وغيرها.

ومن المتوقع تقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية بشكل أسرع فى حال لم تحتو المساعدات على البنود المحظورة.