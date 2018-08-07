"شباب ورياضة الأقصر" تبحث تنفيذ مبادرات "شارك – نظف"

الأقصر – أحمد مرعى

عقد حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديرى الإدارات المركزية والإدارات الفرعية بالمديرية وذلك بحضور مرعى النوبى وكيل المديرية للشباب، وصلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، تناول خلاله مقترحات وكيفية تنفيذ مبادرات تحت شعار (شارك – نظف ) والتى تتبناها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزاراتى التنمية المحلية والبيئة، حيث أكد أن مراكز الشباب والأندية الرياضية هى بداية انطلاق مبادرات النظافة، مشيرًا إلى أهمية تواصل مديرى الإدارات الفرعية مع المجالس المحلية التابعة لمحافظة الأقصر والتنسيق معهم لاختيار الأماكن التى تنطلق منها هذه المبادرة.

وشدد بركات، على مديرى الإدارات الفرعية بضرورة تشكيل لجان متابعة دورية ومستمرة لمتابعة البرامج والأنشطة التى تنفذ داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية ومتابعة انضباط سير العمل داخل الهيئات الشبابية والرياضية، وتقديم تقرير أسبوعى عن أنشطة وبرامج مراكز الشباب حتى يتم إرساله إلى وزارة الشباب والرياضة طبقًا لتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتناول الاجتماع مناقشة أخر الاستعدادات لانتخابات مراكز الشباب بمحافظة الأقصر وأخر المستجدات بالنسبة للمتقدمين لعضوية مجالس الإدارات التى ستنعقد بها جمعيات عمومية، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة أفضل مدير إدارة فرعية بمحافظة الأقصر يحقق انجازًا فى مجال النظافة وسيتم تكريمه من قبل المديرية.