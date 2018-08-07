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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:22 ص
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سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة "بديع" و 12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" اليوم

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:08 ص
سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة "بديع" و 12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" اليوم المستشار شرين فهمى
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد". 

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجيمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم


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