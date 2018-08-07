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سقوط عاطلين أثناء شروعهما فى سرقة الكابلات الكهربائية بمصر القديمة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:46 م
سقوط عاطلين أثناء شروعهما فى سرقة الكابلات الكهربائية بمصر القديمة المتهمان
كتب أحمد إسماعيل
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ألقى رجال مباحث مصر القديمة القبض على عاطلين حال شروعهما فى سرقة الكابلات الكهربائية ، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها قيام شخصان بالحفر بشارع المدارس وسرقة الكابلات الكهربائية وتحميلها على سيارة نقل .

و انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كلا من "حسين ف" 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا اخرهم " سرقة "، و     و"سداد ع " 28 سنة، عاطل، أثناء قيامهما باعمال الحفر بشارع المدارس ـ دائرة القسم  وبحوزتهم السيارة رقم و ب د 947 نقل ماركة ايسوزو نبيتى اللون " مستأجرة " ، وعقب تفتيش السيارة عثر على 12 متر كابل كهربائي " خاصة بأعمدة الإنارة "،منشار حدادي ،مطرقة حديدية،كوريك ،بكرة حديدية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " القطع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما،تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق  وجاري تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخري .


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