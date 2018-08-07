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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-8-2018 فى مصر والعملة الأمريكية تواصل الثبات

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:31 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-8-2018 فى مصر والعملة الأمريكية تواصل الثبات دولار _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الدولار استقراره فى تعاملات منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء 7-8-2018 عند سعر إغلاق تعاملات الأمس.

وبلغ سعر الدولار "المستقر" فى التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء، 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، خلال تعاملات البنك الأهلى الآن، فيما بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى 17.80 جنيه للشراء، و 17.94 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزى.

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس 2018، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78  جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.82 جنيه للشراء

7.92 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82  جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع


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