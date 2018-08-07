سامح شكرى يشارك فى غداء عمل مع ممثلى كبرى الشركات الأمريكية بواشنطن.. صور

كتب أحمد جمعة - محمد تهامى زكى

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية شارك اليوم الثلاثاء فى غداء عمل نظمته غرفة التجارة الأمريكية بحضور مديرى ومسئولى كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر أو الراغبة فى الاستثمار، مثل شركات أباشى وإكسون موبيل وهانى ويل وميت لايف وكارجيل ولوكيد مارتن وغيرها.

وقد حرص وزير الخارجية على استعراض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية من أجل تحسين البيئة الاقتصادية فى مصر لتصبح أكثر استقراراً وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، متطرقاً لسبل الارتقاء بمستوى التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين، داعيا رجال الأعمال لزيادة استثماراتهم فى البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن شكرى أشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تقتضى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف قطاعات الاقتصاد وعدم قصرها على مجالى الطاقة والبترول، مستعرضا قانون الاستثمار الجديد الذى يخلق بيئة مواتية تشجع رجال الأعمال على الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى سن قانون جديد للخدمة المدنية من أجل الارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وقانون جديد لأسواق رأس المال يسهل على المستثمرين إجراءات الدخول فى مشروعات جديدة.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أشار إلى الأولوية التى تمنحها الحكومة المصرية حاليا للارتقاء بقطاعى الصحة والتعليم، وهو ما يقود بالتبعية الى الارتقاء بمستوى القوة العاملة لجعلها قادرة على الاستجابة للمنافسة فى ظل تحديات الاقتصاد العالمى، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الإصلاحية بدأت تؤتى ثمارها، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى فى البلاد، وانخفض معدل البطالة، كما ارتفع حجم احتياطى النقد الأجنبي. كما استعرض وزير الخارجية المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية حالياً، خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية فى مجال النقل، موضحا أن مشروع محور قناة السويس يعد من أبرز المشروعات الضخمة التى ستحول مصر إلى مركز إقليمى وعالمى للتجارة والصناعة.

ودعا شكرى رجال الأعمال لإنشاء منطقة اقتصادية أمريكية فى المنطقة الصناعية التابعة لمحور قناة السويس. كما أكد وزير الخارجية على أن مصر تستهدف أن تكون مركزاً إقليميا للطاقة، فى أعقاب اكتشافات احتياطيات كبيرة من الغاز البحرى فى شرق المتوسط، بالإضافة إلى ما هو مخطط لأن تتحول مصر الى منصة لتصدير الطاقة النظيفة والمتجددة من أفريقيا إلى أوروبا.

ونوه أبو زيد إلى أن عددا كبيرا من ممثلى القطاع الخاص الأمريكى وأعضاء الغرفة أشادوا بالتقدم الهائل المحرز على مسار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى فى مصر، وما تشهده مصر من نقلة نوعية وطفرة حقيقية نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة التى تمثل عنصر جذب اساسى للاستثمار الأجنبى، مشيرين إلى التقدم الملحوظ الذى أحرزته الدولة خلال الفترة الأخيرة بشهادة المؤسسات المالية الدولية.

كما شهد اللقاء نقاشاً مطولاً حول سبل تعزيز ودعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة، حيث استعرض شكرى كافة جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، مشيراً إلى أنها ذات طبيعة استراتيجية، وتمثل حجر الزاوية للاستقرار والسلام فى المنطقة، فضلا عن أنها تعكس إدراك الطرفين لأهمية تلك العلاقة وضرورة توفير كافة عناصر الدعم لها. كما حرص وزير الخارجية على استعراض النجاح الذى حققته مصر فى محال مكافحة الإرهاب.











